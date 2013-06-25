رويدا المحروقي تحتفل بعيد ميلادها

أبوظبي - احتفلت الفنانة رويدا المحروقي الملقبة، بفيروز الخليج، الأسبوع الماضي بعيد ميلاها في أجواء هادئة في ليالي أبوظبي الساحرة، وكانت المفاجأة بأن قام أحد الشعراء الإماراتيين
الشاعر، سلطان النعيمي، من أشد المعجبين بالفنانة رويدا وبصوتها الشجي بكتابة قصيدة كان قد حضّر لها منذ مدة منتظراً أن يقدمها لها في عيد ميلادها:
يا شجون القلب يا عذب الكلام
يابتساماتي وانا من حبك رويدا ارتوي
يا سلامي على طلتك يا سلام
من تطلعي في قدومك والله الورد لاشتري
واالله الورد لاشتري
لاجلك بحور الشعر أقولها ابهري
واقول للبساتين
لاجلها ازهري
يا بنت الاصل
يا بنت الكرام
كل عام وانت بخير وسلام
وانت من سنة ل سنة بصوتك
قلوبنا تعبري
وقد دهشت رويدا المحروقي وتأثرت جداً باهتمام معجبيها، وعبرت بفرح عن القصيدة بأنها أجمل الهدايا كونها تعبر عن حب الناس، وهو الكنز الذي يملكه الفنان ويحرص عليه دائماً.