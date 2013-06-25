رويدا المحروقي تحتفل بعيد ميلادها

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شاعر إماراتي من أشد المعجبين بـ "فيروز الخليج"، يفاجئها بقصيدة في عيد ميلادها، تجعلها تتأثر جداً بها.