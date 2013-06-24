لجنة المسابقات بمصر تغرم 4 أندية

القاهرة – قال حسن فريد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن العقوبة الموقعة على أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري، جاءت نتيجة دخول الجماهير في مبارياتهم في الأسبوع الـ17 عشر، وجاءت وفقاً للائحة المسابقات التي تم اعتمادها من جانب مجلس إدارة الاتحاد قبل بداية الموسم الكروي.

حيث تنص اللائحة على أنه في حالة اقتحام الجماهير ثم الخروج واستكمال اللقاء للنهاية، فإن العقوبة تكون تغريم النادي 100 ألف جنيه، أما في حالة استمرار الجماهير للنهاية وإلغاء اللقاء، فتكون العقوبة احتساب الفريق الذي تنتمي إليه الجماهير مهزوماً 2/صفر.

ونفى نائب رئيس إتحاد كرة القدم، قيام لجنة المسابقات بمجاملة الأهلي في احتساب فوزه على الجونة، رغم حضور جماهيره اللقاء الذي كان مفترضاً إقامته بدون جمهور.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة لا يخشى تصرفات روابط الألتراس، بل على العكس فقد تم الاحتكام إلى لائحة المسابقة التي تم اعتمادها قبل بداية الموسم الحالي، مطالباً جميع روابط الجماهير بالتكاتف من أجل إنهاء الموسم ليصب ذلك في صالح المنتخب الوطني ومساندته للصعود لكأس العالم 2014 بالبرازيل بعد زيادة فرصة في الصعود.

وكشف مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات، عن وضع بند في اللائحة بخصم نقطة من الفريق الذي تدخل جماهيره المباراة، ونقطتين في حالة تكرار الواقعة، إلا أن مجلس إدارة اتحاد الكرة رفض خصم النقاط وقام بتعديلها لتصبح غرامات مالية، وهو ما تم تطبيقه في حالات الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري.