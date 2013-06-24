مصر تطرح أراضٍ في السويس للإستثمار

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يحيى الحامد وزير الإستثمار المصري يعلن عن طرح 14 كيلومترا مربعاً للإستفادة منها بإستثمارات تصل قيمتها إلى 4.5 مليار دولار.