21 قتيلاً في سقوط حافلة من على جسر في البندقية

قضى 21 شخصاً على الأقلّ، بينهم سيّاح أجانب، وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح، مساء الثلاثاء، في البندقية، بعد سقوط حافلة تعمل بوقود الميثان من على جسر واشتعال النار فيها، وفق سلطات المدينة ذات الشهرة العالمية والواقعة في شمال إيطاليا.

وقال لوكا زايا، حاكم إقليم فينيتو وعاصمته البندقية، إنّ "الحصيلة المؤقتة هي 21 ضحية على الأقلّ وأكثر من 20 شخصاً في المستشفى، كثرٌ منهم في حال خطرة للغاية"، واصفاً الواقعة بأنّها "مأساة ذات أبعاد كبرى".