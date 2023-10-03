21 قتيلاً في سقوط حافلة من على جسر في البندقية
قضى 21 شخصاً على الأقلّ، بينهم سيّاح أجانب، وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح، مساء الثلاثاء، في البندقية، بعد سقوط حافلة تعمل بوقود الميثان من على جسر واشتعال النار فيها، وفق سلطات المدينة ذات الشهرة العالمية والواقعة في شمال إيطاليا.
وقال لوكا زايا، حاكم إقليم فينيتو وعاصمته البندقية، إنّ "الحصيلة المؤقتة هي 21 ضحية على الأقلّ وأكثر من 20 شخصاً في المستشفى، كثرٌ منهم في حال خطرة للغاية"، واصفاً الواقعة بأنّها "مأساة ذات أبعاد كبرى".
وأوضح على "فيسبوك" أنّ من بين ضحايا الحادث "بعض القصّر"، مشيراً إلى أنّ "عمليات سحب الجثث والتعرّف عليها لا تزال جارية".
من جهته، قال متحدث باسم بلدية المدينة إنّ من بين الضحايا "سيّاحاً أوكرانيين"، فيما أفادت وكالة "أنسا" للأنباء بأنّ بين القتلى ألماناً وفرنسيين.
وبين الجرحى، بحسب المتحدّث باسم البلدية، ثلاثة أوكرانيين وألماني وفرنسي.
وتحطّمت الحافلة على أرض صلبة بين منطقتي ميستري ومارغيرا الواقعتين في إقليم فينيتو.
والحصيلة مرشّحة للارتفاع، نظراً إلى أنّ عناصر فرق الإنقاذ كانوا مساء الثلاثاء ينتظرون أن تبرد بطاريات الحافلة الهجينة العاملة بالكهرباء والمثيان، لكي يتسنّى لهم نقلها والتأكّد من عدم وجود مزيد من الضحايا بين الأنقاض.
ووقع الحادث نحو الساعة 19,30 بالتوقيت المحلي خلال رحلة للحافلة بين الوسط التاريخي للبندقية وموقع للتخييم. وتتبع الحافلة للشركة العامة للنقل في البندقية.
وبحسب عناصر جهاز الإطفاء في البندقية فقد "اشتعلت النار" في الحافلة بعدما سقطت من أعلى الجسر.
وأفادت صحيفة "إل كورييري دي لا سيرا" أنّ الحافلة خرجت عن مسارها واخترقت حاجز الأمان وسقطت من على ارتفاع عشرة أمتار قرب سكك حديد تقع أسفلها.
وأوضحت الصحيفة أنّ النيران اشتعلت في الحافلة بعد احتكاكها بأسلاك كهربائية.
وبحسب وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي فإنّ الميثان كان "العامل المفاقم للخطورة إذ انتشر الحريق بسرعة".
ولدى سؤاله عن أسباب الحادث، أشار نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني الذي يتولى أيضا حقيبة النقل، في تصريح لقناة "ريتي4" إلى "فرضية إصابة السائق بتوعّك".