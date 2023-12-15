"عش الدبابير".. دراما تتطرق إلى "اختطاف الأطفال" في الكويت في رمضان 2024

كشف الكاتب الكويتي محمد خالد النشمي عن مشاركة مسلسله "عش الدبابير" (اسم مبدئي) في رمضان 2024 المقبل، مؤكدًا أن المسلسل يتطرق، لأول مرة، إلى قضية "حساسة" تسلّط الضوء على خطف الأطفال في الكويت خلال حقبة معينة.

وأوضح أن أحداث "عش الدبابير" حصلت في الكويت خلال الحقبة ما بين الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ومطلع الألفية الحالي.

ووفق صحيفة "الراي" المحلية، قال النشمي إنه "لم يكن يملك الجرأة، سابقًا، على تنفيذ فكرة العمل، لكنهم قرروا، الآن، البدء به"، مبينًا أن المسلسل يتألف من 30 حلقة، ويتراوح ما بين الجريمة، والدراما، والأكشن.

يذكر أن "عش الدبابير" من إخراج مناف عبدال، وإنتاج شركة "الدراما العربية الفنية"، ويشارك في بطولته: شجون الهاجري، وعبدالله بوشهري، ومرام البلوشي، وليالي دهراب، والفنانة المصرية شيماء سيف، إضافة إلى الممثل العراقي محمد هاشم، وغيرهم.