زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مدينة أضنة التركية

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية AFAD، اليوم الثلاثاء، أن زلزالًا قوته 5.5 درجة، ضرب مدينة أضنة جنوب البلاد.

وبحسب المعلومات التي نقلتها صحيفة "صباح" المحلية عن الهيئة، فقد تم تسجيل الهزة في منطقة كوزان بمدينة أضنة.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد للحظة وقوع الزلزال.