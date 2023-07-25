زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مدينة أضنة التركية
أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية AFAD، اليوم الثلاثاء، أن زلزالًا قوته 5.5 درجة، ضرب مدينة أضنة جنوب البلاد.
وبحسب المعلومات التي نقلتها صحيفة "صباح" المحلية عن الهيئة، فقد تم تسجيل الهزة في منطقة كوزان بمدينة أضنة.
وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد للحظة وقوع الزلزال.
وقال رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ، يونس سيزر، في تصريحات صحفية، "لم تصلنا أيُّ أخبار سلبية بعد وقوع الزلزال في أضنة لحد الآن".
المصدر: صحيفة صباح التركية + هيئة آفاد