6 قتلى على الأقل في انزلاق تربة في جورجيا

قُتل ستة أشخاص على الأقل وفُقد نحو 30 آخرين، في حادث انزلاق تربة شهدته منطقة راتشا الجبلية الواقعة في شمال غرب جورجيا، حسبما أفادت السلطات، اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية الجورجية في بيانين منفصلين، إنّه تمّ العثور على جثّتين في أعقاب الانهيار الأرضي الذي وقع الخميس في هذه المنطقة المعروفة بمنتجعاتها، كما عُثر على أربعة آخرين الجمعة.