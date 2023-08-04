6 قتلى على الأقل في انزلاق تربة في جورجيا
قُتل ستة أشخاص على الأقل وفُقد نحو 30 آخرين، في حادث انزلاق تربة شهدته منطقة راتشا الجبلية الواقعة في شمال غرب جورجيا، حسبما أفادت السلطات، اليوم الجمعة.
وقالت وزارة الداخلية الجورجية في بيانين منفصلين، إنّه تمّ العثور على جثّتين في أعقاب الانهيار الأرضي الذي وقع الخميس في هذه المنطقة المعروفة بمنتجعاتها، كما عُثر على أربعة آخرين الجمعة.
من جهته، أفاد وزير البنية التحتية إراكلي كارسيلادزي، الذي تفقد المكان، بفقدان 35 شخصاً. ونقلت وسائل إعلام جورجية عنه قوله: "في الوقت الحالي، هناك 35 شخصاً ليس من الممكن الاتصال بهم".
ووقع انزلاق التربة الخميس بالقرب من فندق في شوفي، التي تعدّ منتجعاً سياحياً صغيراً في جبال منطقة راتشا. وقد أدى ذلك إلى أضرار في البيوت وخطوط الكهرباء والطرق والجسور.