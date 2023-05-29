اجتماع عاجل لتحالف كمال كليجدار بعد خسارته أمام أردوغان
كشفت ميرال أكشنار رئيسة حزب "الخير" عضو "تحالف الشعب" التركي، اليوم الإثنين، إن كمال كليجدار أوغلو مرشح التحالف في انتخابات الرئاسة، دعا أعضاء التحالف إلى اجتماع عاجل الليلة، في مقر حزب "الشعب" الجمهوري.
وأوضحت في تصريح لها أوردته وسائل إعلام تركية، أن الاجتماع يأتي بهدف إجراء تقييم لعملية الانتخابات التي خسرها كليجدار أمام الرئيس رجب طيب أردوغان.
وهنأت ميرال أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية، قائلة: "آمل أن يقبل كل المواطنين الذين يعيشون في هذا البلد، من صوت له منهم أو من لم يصوت له، إنه رئيس الجمهورة هذه المرة، ويتصرف وفقًا لذلك".
وعلقت على نتائج الانتخابات، التي أظهرت فوز أردوغان على حساب منافسه كمال كليجدار أوغلو، قائلة إن "هناك دروسًا مهمة يجب تعلمها من نتائج هذه الانتخابات".
وأضافت أكشنار: لقد أكملنا الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وأود أن أشكر اللجان المشرفة على الاقتراع، ومحامينا، وممثلينا في مراكز الاقتراع، ومواطنينا الذي أدلوا بأصواتهم، خاصة الشباب والنساء.
وأردفت: "رغم كل الدعاية والاستفزازات إلا أن الناخبين أدّوا حقهم الديمقراطي بشكل مثالي، وقد عانت تركيا خلال الفترة الأخيرة من عدة مشاكل، من أبرزها مشكلة الاقتصاد، والآن حان الوقت لمعالجة المشاكل، وإنتاج الحلول دون إضاعة للوقت"، بحسب تعبيرها.
واستطردت، قائلة: "لقد قال شعبنا كلمته، وإرادته أمر مقدس، وسنقوم بواجبنا كمعارضة كما كلّفنا شعبنا، بنفس الجدية، وعلينا أن نفهم رسالته، والقيام بما يجب فعله، وهذا ما سيقوم به حزب الخير".
وشددت "ميرال" على أنهم سيستمرون في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم، متابعة:"أود أن أذكركم بأن هناك دروسًا عظيمة يجب على أردوغان استخلاصها أيضًا من نتائج هذه الانتخابات".
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فاز بولاية رئاسية ثالثة بعد إجراء أول جولة إعادة في تاريخ الانتخابات التركية، بفارق 4 نقاط مئوية وأكثر من مليوني صوت، بحسب هيئة الانتخابات التركية.