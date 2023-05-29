اجتماع عاجل لتحالف كمال كليجدار بعد خسارته أمام أردوغان

كشفت ميرال أكشنار رئيسة حزب "الخير" عضو "تحالف الشعب" التركي، اليوم الإثنين، إن كمال كليجدار أوغلو مرشح التحالف في انتخابات الرئاسة، دعا أعضاء التحالف إلى اجتماع عاجل الليلة، في مقر حزب "الشعب" الجمهوري.

وأوضحت في تصريح لها أوردته وسائل إعلام تركية، أن الاجتماع يأتي بهدف إجراء تقييم لعملية الانتخابات التي خسرها كليجدار أمام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وهنأت ميرال أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية، قائلة: "آمل أن يقبل كل المواطنين الذين يعيشون في هذا البلد، من صوت له منهم أو من لم يصوت له، إنه رئيس الجمهورة هذه المرة، ويتصرف وفقًا لذلك".

وعلقت على نتائج الانتخابات، التي أظهرت فوز أردوغان على حساب منافسه كمال كليجدار أوغلو، قائلة إن "هناك دروسًا مهمة يجب تعلمها من نتائج هذه الانتخابات".