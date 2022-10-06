ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: هالاند ينفرد بالصدارة

سجل النرويجي إيرلينغ هالاند هدفين في فوز فريقه مانشستر سيتي على كوبنهاغن 5-0 برسم الجولة الثالثة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا لينفرد بصدارة ترتيب هدافي المسابقة.

ورفع المهاجم النرويجي رصيده إلى 5 أهداف متقدما على الألماني ليروي ساني الذي سجل هدفين في فوز بايرن ميونخ على بلزن 5-0 ليرفع رصيده إلى 4 أهداف.

ويتواجد في المركز الثالث عدة لاعبين برصيد 3 أهداف وهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة والفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان والغاني محمد قدوس مهاجم أياكس والإيطالي جياكومو راسبادوري والبولندي بيوتر زيلينسكي مهاجمي نابولي والإنجليزي وجود بيلينغهام لاعب وسط بروسيا دورتموند والسويسري نوا أوكافور مهاجم سالزبورغ.

وفشل هداف نسخة الموسم الماضي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في التسجيل خلال النسخة الحالية.

واستغل الأرجنتيني ليونيل ميسي غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا ليقلص الفارق في ترتيب الهدافين التاريخيين للمسابقة إلى 13 هدف حيث سجل هدفين ورفع رصيده إلى 127 هدف مقابل 140 هدف للنجم البرتغالي الذي يشارك رفقة مانشستر يونايتد في مسابقة الدوري الأوروبي.

وبعد إجراء الجولة الثالثة من دوري المجموعات بلغ عدد الأهداف 139 هدف في 48 لقاء بمعدل 2،90 هدف في كل لقاء وهدف كل 31 دقيقة.

ويتصدر نابولي ترتيب أفضل هجوم برصيد 13 هدف متقدما على مانشستر سيتي الذي سجل 11 هدف وبايرن ميونخ 9 أهداف وبروسيا دورتموند 8 أهداف

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا