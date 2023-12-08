تقنيات المستقبل.. أفضل 20 ابتكارًا في عام 2030

سيكون العالم، في عام 2030، مختلفًا كثيرًا عما هو عليه اليوم، بحيث ستطرأ تطورات كبيرة في التكنولوجيا، مثل انتشار الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية على شكل واسع، بينما سيُحدث استكشاف الفضاء والطاقة المتجددة ثورة في مختلف الصناعات، الأمر الذي سيؤدي ربما إلى إعادة تشكيل القدرات البشرية، وتغيير العالم كما نعرفه.

فيما يلي، أبرز 20 ابتكارًا ستدخل حياتنا خلال عام 2030:

ِ1- بحلول عام 2030، يمكن أن تتضمن معظم سماعات الواقع الافتراضي خيار واجهة الدماغ والحاسوب لتسجيل الإشارات الكهربائية للمستخدمين، مما يتيح توجيه الإجراءات، وإصدار الأوامر بمجرد التفكير فيها.

يمكن أن تصبح عصابات الرأس وأساور المعصم المزودة بأجهزة استشعار غير جراحية هي الاختيارات المفضلة للاستخدام السائد لواجهة الدماغ والحاسوب. ومع ذلك، فإن التأثيرات الغامرة التي توفرها واجهات الدماغ والحاسوب يمكن أن تكون محدودة في هذه المرحلة، ولا يمكن استخدامها إلا في مواقف محددة. إلا أنها ستوفر بشكل متزايد طرقًا أكثر واقعية للتفاعل مع الشخصيات والأشياء والبيئات الافتراضية في ميتافيرس.

2- يمكن لأجهزة الكمبيوتر الكمومية، التي تحتوي على مليون "كيوبت" بحلول عام 2030، أن تُحدث ثورة في مجالات مختلفة بما في ذلك: الذكاء الاصطناعي، والنمذجة المالية، وتطوير الأدوية، والتنبؤ بالطقس، والأمن السيبراني.

3- تحسينات هائلة سيشهدها العالم، في عام 2030، من حيث قوة معالجة الكمبيوتر، والتعرف على الصوت، والتعرف على الصور، والتعلم العميق وخوارزميات البرامج الأخرى. وبالمثل، فإن تقنيات معالجة اللغة الطبيعية يتم تحديثها باستمرار.

ويمكن أن يؤدي هذا سريعًا إلى ظهور مساعدين افتراضيين يشبهون الإنسان يتم إنشاؤهم بواسطة الذكاء الاصطناعي، ولديهم القدرة على إجراء محادثات دقيقة معك. وفي وقت لاحق، يمكن أن تنتقل هذه التكنولوجيا إلى الشخصيات في العوالم الافتراضية وألعاب الفيديو.

4- بحلول عام 2030، سيجعل النمو المتسارع للبيانات وتكنولوجيا المعلومات من الممكن تشكيل نماذج دقيقة لكل جزء من الدماغ البشري وخلاياه العصبية البالغ عددها 100 مليار خلية. وعلى الرغم من أنه قد يكون من الممكن مسح ورسم دماغ بشري كامل وصولاً إلى مستوى الخلايا العصبية، إلا أن تحليل الكميات الهائلة من البيانات التي يحتوي عليها واستخدامها لفهم طريقة عمله بشكل كامل سيستغرق وقتًا أطول بكثير.

وهذا الإنجاز سيؤدي إلى طرق مبتكرة لحل معظم أنواع أمراض الدماغ. ويمكن أن يساعد كذلك في مجالات، مثل: تكبير الدماغ غير البيولوجي، واستخدام واجهات الكمبيوتر الدماغية للتحكم في الأمور الافتراضية، ونقل الذكريات من البشر إلى الآلات ومن الآلات إلى البشر.