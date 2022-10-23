مقتل طيارين بتحطّم مقاتلة روسية جنوب سيبيريا

قال حاكم منطقة روسية إن طائرة عسكرية تحطمت فوق بناية سكنية في مدينة إركوتسك في سيبيريا اليوم الأحد.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن الحادث أسفر عن مصرع طيارين كانا على متن الطائرة.

وكان إيجور كوبزيف حاكم إركوتسك، قال في منشور على تيليجرام، إن الطائرة تحطمت فوق منزل مؤلف من طابقين في المدينة وإنه في موقع الحادث وليس لديه معلومات بعد عن المصابين والقتلى.

والحادثة هي الثانية في غضون ستة أيام، إذ تحطمت يوم الاثنين الماضي مقاتلة من طراز سوخوي (سو-34) فوق بناية سكنية في مدينة ييسك بجنوب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا مما أسفر عن مقتل 15 شخصا.