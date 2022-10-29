سهير القيسي ردا على اتهامات أصيل هميم: "حبل الكذب قصير"

ردت الإعلامية العراقية سهير القيسي على الاتهامات التي أطلقتها ابنة شقيقتها الفنانة أصيل هميم خلال استضافتها في برنامج "غنيلي بالجو"، والتي أثارت جدلا واسعا قبل أيام.

وعبرت "القيسي" في لقاء مع برنامج "ET بالعربي" عن استنكارها لتصريحات "هميم"، معلقة أن "حبل الكذب قصير".

وأضافت أن أصيل هميم سعت فيما يبدو لكي تكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هذه الاتهامات، مؤكدة أنها "فوجئت باتهاماتها مثلها مثل الآخرين".

وقالت خلال اللقاء عن أصيل: "راحت أبعد من الكذب، راحت افتراء وتجني".

وأكدت الإعلامية العراقية أنه منذ انطلاقة ابنة شقيقتها أصيل هميم في المجال الفني استقبلتها في منزلها، وكانت حريصة على رعايتها والاهتمام بها، ومتابعة مشوارها.

وتابعت أن أصيل كانت تشكو لها دائما مشاكلها التي بينها وبين أبيها وعائلته، الذين كانوا رافضين دخولها المجال الفني، لافتة إلى أن "دخولها أو عدم دخولها المجال الفني شأن خاص بها وبوالديها، ولا علاقة لها به من قريب أو بعيد".

وعلقت سهير القيسي: "مسألة قرار دخول الفن شخصية تخصها هي وأمها ووالدها، أنا مش بموقع أقول تطلع الفن أو ما تطلع".

وشددت على أن انطلاقة أصيل هميم فنيا كانت من منزلها، الذي عاشت فيه معها.

ونفت سهير القيسي ما ادعته أصيل هميم في البرنامج عن أن التواصل بينهما منقطع منذ عشر سنوات، مشيرة إلى أن هناك 3 أرقام هاتف كانت أصيل تتواصل من خلالهم معها وإلى وقت قريب، مبينة أن آخر الرسائل بينهما كانت في عام 2020، حيث استشارتها أصيل في ذلك الحين بموضوع شخصي.

وطالبت القيسي بإظهار جزء من هذه الرسائل على الجمهور، التي تكشف عن التواصل بينهما، وانقطاع أصيل لاحقا عن الاتصال.

واعتبرت الإعلامية العراقية أن أصيل هميم أرادت أن تبحث عن الشهرة من خلال "الكذب والتلفيق" ومن خلال استغلال اسمها المعروف.

ورفضت سهير القيسي التطرق إلى موقف شقيقتها والدة أصيل، مشددة على أنها لن تسمح بإدخال اسم شقيقتها التي تكبرها في صلب الموضوع، لأنها ساهمت بتربيتها مع والدتها: "خلي اسم أختي الكبيرة اللي ربتني ويه ماما بعيدة عن هالموضوع".

ووجهت الإعلامية القيسي رسالة لابنة شقيقتها أصيل هميم، بالقول: "نقول لأصيل حبل الكذب قصير عرفي كوني ترند بالأشياء الإيجابية، وكوني مقدرة للناس اللي شفتي منهم خير، هاي الطرق تقلل من صورتك أمام المتلقي ركزي بالصح ركزي بالنجاح".

وكانت الفنانة العراقية أصيل هميم قد أثارت جدلا واسعا قبل أيام بعد أن فاجأت الجمهور في انتقادها خلال استضافتها في برنامج "غنيلي بالجو" على قناة "أم بي سي" لخالتها الإعلامية سهير القيسي.

واتهمت "هميم"، القيسي، آنذاك بأنها وقفت في وجهها أثناء رغبتها الدخول في المجال الفني، مؤكدة انقطاع علاقتها بها منذ 10 سنوات.

وقالت إنها "لا تملك أي رقم هاتف لسهير القيسي ولا تعرفه"، كما رفضت أن تشرب من فنجان قهوة كان عليه صورتها.