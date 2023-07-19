مدمرة روسية تدمر لغما بحريا أوكرانيا في البحر الأسود

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إنها تمكنت من تدمير لغم بحري أوكراني عائم في البحر الأسود، بواسطة مروحية تابعة لمدمرة بحرية روسية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع، أنه "تم العثور على لغم أوكراني عائم خرج عن مساره في البحر الأسود".

وتابعت في بيانها، أنّ المدمرة "سيرغي كوتوف" التابعة لأسطول البحر الأسود والتي كانت تقوم بدورية، رصدت اللغم على بعد 180 كيلومترًا شمال شرقي مضيق البوسفور.

وقامت القوات الروسية بتدمير اللغم بواسطة مروحية "كا -27" التي كانت على متن المدمرة".