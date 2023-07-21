تحديد موعد محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية

أعلنت القاضية الأمريكية، أيلين كانون، التي تنظر في قضية إساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنّفة سرية من قبل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن محاكمة الأخير في القضية ستبدأ في شهر أيار/مايو من عام 2024.

وأمرت القاضية كانون بأن تبدأ محاكمة الرئيس السابق أمام لجنة محلّفين في الـ20 من شهر أيار/مايو من العام المقبل، وسيكون الأول الذي يواجه تهما جنائية من بين كل الرؤساء الأمريكيين، سواء كانوا سابقين أو في المنصب.