المغنية المغربية الراحلة إيمان تسونامي
المغنية المغربية الراحلة إيمان تسوناميمتداولة

ما المرض الغامض الذي أودى بحياة إيمان تسونامي؟

توفيت المغنية الشعبية المغربية بشرى بنت محمد البهيجي، والمعروفة فنيًّا بـإيمان تسونامي، عن عمر 48 عامًا، وذلك إثر تعرضها لتسمم حاد بعد عودتها من إحدى الحفلات.

وعانت المغنية "تسونامي" من أعراض غامضة لتسمم حاد قبل عدة أسابيع، نقلت على إثرها للمستشفى، وبقيت في العناية المركزة، وتوفيت لاحقًا، رغم محاولة الأطباء إنقاذها.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تعرضت فيها المغنية المغربية لأعراض تسمم حاد، فقد سبق وعانت من الأعراض ذاتها، واضطرت للغياب عن الساحة الفنية بسبب ذلك، قبل أن تعود لاحقًا.

وتضاربت الأنباء بشأن سبب الأعراض المفاجئة التي عاودت المغنية إيمان تسونامي، بينما ألمحت شقيقتها وأصدقاء لها إلى تعرضها لـ"السحر والشعوذة".

منشور يلمح لشبهة جنائية نشرته شقيقة الفنانة الراحلة
منشور يلمح لشبهة جنائية نشرته شقيقة الفنانة الراحلةمن حساب "إيمان تسونامي" إنستغرام

وقالت فنانة البوب المغربية لينا كايز، وهي صديقة مقربة من "تسونامي"، في مقطع فيديو كانت بثته في "إنستغرام"، إن "وفاة الأخيرة جاءت بسبب أشخاص آذوها وقاموا بسحرها"، مؤكدة أن "الله سيأخذ بحقها".

ووفق موقع "تارودانت 24" المحلي، فإن إيمان تسونامي لم تتعرض لتسمم غذائي، ولكن لمحاولة قتل.

ونقل عن مدير أعمالها أنه "من المتوقع اتخاذ الإجراءات القانونية في قضية وفاة إيمان تسونامي"، لافتًا إلى أن "تسونامي" توفيت بشكل مفاجئ بعد تحسن حالتها الصحية في المستشفى.

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المغرب

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