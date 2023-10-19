ما المرض الغامض الذي أودى بحياة إيمان تسونامي؟

توفيت المغنية الشعبية المغربية بشرى بنت محمد البهيجي، والمعروفة فنيًّا بـإيمان تسونامي، عن عمر 48 عامًا، وذلك إثر تعرضها لتسمم حاد بعد عودتها من إحدى الحفلات.

وعانت المغنية "تسونامي" من أعراض غامضة لتسمم حاد قبل عدة أسابيع، نقلت على إثرها للمستشفى، وبقيت في العناية المركزة، وتوفيت لاحقًا، رغم محاولة الأطباء إنقاذها.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تعرضت فيها المغنية المغربية لأعراض تسمم حاد، فقد سبق وعانت من الأعراض ذاتها، واضطرت للغياب عن الساحة الفنية بسبب ذلك، قبل أن تعود لاحقًا.

وتضاربت الأنباء بشأن سبب الأعراض المفاجئة التي عاودت المغنية إيمان تسونامي، بينما ألمحت شقيقتها وأصدقاء لها إلى تعرضها لـ"السحر والشعوذة".