نجل الفنان السوري حسن دكاك: أعمل على "بسطة" لأعيش

اشتكى نجل الفنان السوري الراحل حسن دكاك من سوء وضعه المعيشي وصعوبة الحياة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا.

وقال إياد دكاك في لقاء إعلامي مع قناة "يلا ستوري" على يوتيوب، إن الوضع المعيشي صار صعبًا جدًا، ويحتاج المواطن السوري كي يعيش بالحد الأدنى لأن يعمل أكثر من عمل واحد.

وأضاف أنه كان يحاول شق طريقه في التمثيل، لكنه لم يحظَ بفرص تذكر، ما اضطرّه للعمل بائعًا على "بسطة" للمعجنات، مبينًا أنه عمل في السابق كـ"معلم معجنات".

ولفت في اللقاء، إلى أنّ عمله على "البسطة"، لا يغطي معدل "ربع يوم"، لكنه كل ما يملكه حاليًا، مشيرًا إلى أنه يعيش وعائلته على ما يحصّله من العمل، ومن راتب والده الفنان الراحل.

وأكد أن رحيل والده وهو في السادسة عشر من عمره، أثر فيه كثيرًا، وجعله يتحمل المسؤولية باكرًا، مبينًا أن "والده كان يترك له مصروفه تحت وسادته"، ولكن بعد وفاته اضطر لتحمل المسؤولية.

وتابع إياد دكاك أن عددًا قليلًا من الفنانين من مدّ لهم يد المساعدة، لافتًا إلى أنه حين يزور والده في المقبرة، يقول له دائمًا "كسرت ظهري".

يذكر أن الفنان السوري حسن دكاك فارق الحياة عن 55 عامًا في منزله، إثر نوبة قلبية مفاجئة.