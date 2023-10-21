شركة للبيرة تفتح تحقيقا بشأن تبول أحد موظفيها في مصنعها

أعلنت شركة "تسينغتاو" الصينية لصناعة البيرة، الجمعة، أنها أطلقت تحقيقاً عقب انتشار مقطع فيديو يظهر أحد موظفي مصنعها وهو يتبوّل داخل حاوية فيها مواد أولية.

وأظهرت اللقطات التي انتشرت عبر الإنترنت، الخميس، عاملاً في مستودع "تسينغتاو بروري كو"، إحدى أكبر شركات إنتاج البيرة في الصين، وهو يصعد إلى حاوية كبيرة ويتبوّل فيها.

وانتشر الفيديو بصورة كبيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وحصد عشرات الملايين من المشاهدات في منصة "ويبو" الشهيرة.