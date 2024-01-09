إلغاء تصوير المسلسل السوري "سرينادة"

أعلن المخرج السوري وضاح شاهين، عن إلغاء تصوير مسلسل "سرينادة"، الذي كان مقررا عرضه في رمضان 2024.

وكشف المخرج "شاهين" أن سبب الإيقاف يعود إلى عدم التزام الشركة المنتجة ببنود العقد المبرم بينهما.

وأوضح في منشور على حسابه في "فيسبوك: "بعد الاتفاق مع شركة جودي مطر للإنتاج والتوزيع الفني على إنجاز المسلسل "سرينادة" لم تحقق الشركة أي شرط من شروط الإنتاج المادية والفنية المتفق عليها".

ولفت إلى أن قرار إلغاء التصوير جاء بالاتفاق مع مدير الإنتاج محمود شلش، والمؤلف سليمان الجافي، وجميع صناع العمل.

لكن المخرج السوري عاد وحذف منشور إعلان إلغائه المسلسل، دون أن يوضح أسباب ذلك.

يذكر أن "سرينادة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويتناول قصص حب.

ومن بين المشاركين في المسلسل الفنانون سلوم حداد، عباس النوري، شكران مرتجى، صفاء سلطان، نادين خوري، ديمة الجندي وغيرهم.