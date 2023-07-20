انفصال بيلا حديد ومارك كالمان

أكدت مصادر فنية مقرّبة من عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد انفصالها عن حبيبها مارك كالمان بعد علاقة بينهما دامت عامين.

وكانت أنباء قد ترددت عن غياب "حديد" عن أسبوع الموضة في باريس إثر الانفصال.

وبحسب المصادر فإن الثنائي وجد أن الانفصال هو الحل الأفضل لكليهما، رغم تخطيط مارك منذ عام للتقدم بطلب الزواج من عارضة الأزياء، واتفاقهما آنذاك على إقامة زفافهما في كاليفورنيا.

وحرصت بيلا حديد ومارك كالمان منذ بداية علاقتها في 2021 على الابتعاد عن الأضواء تماما، غير أن عدسات المصورين رصدتهما في أكثر من حدث.

ولفتت بيلا حديد الأنظار بعد غيابها عن أسبوع الموضة في باريس، الأمر الذي أرجعه البعض إلى انفصالها عن كالمان، فيما ذكر آخرون أن بيلا لم تحضر بسبب دخولها مركز إعادة التأهيل بعد مضي 5 شهور من احتفالها بالتخلص من إدمانها على الكحول.