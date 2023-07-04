للمرة الثانية.. الروائي يوسا يدخل المستشفى بسبب "كورونا"

دخل الكاتب الإسباني البيروفي ماريو فارغاس يوسا، الحائز جائزة نوبل للآداب عام 2010، المستشفى السبت بسبب مضاعفات إصابته بكوفيد، للمرة الثانية خلال 15 شهرًا، على ما أعلن أبناؤه يوم الاثنين.

وقال أبناؤه، ألفارو وغونزالو ومورغانا، في بيان مشترك "نظرًا لاهتمام وسائل الإعلام بالحالة الصحية لوالدنا، نعلن أنه في المستشفى منذ السبت بعد تشخيص إصابته بكوفيد".

وبحسب صحيفة "إل باييس" الإسبانية التي ينشر فيها الكاتب مقالات أسبوعية، فإن فارغاس يوسا موجود في أحد مستشفيات مدريد.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن مصادر عائلية أن حالته "مستقرة".

وقد أُدخل الكاتب البالغ 87 عامًا إلى المستشفى بسبب كوفيد للمرة الأولى في نيسان/أبريل 2022، في العاصمة الإسبانية. ومكث هناك لبضعة أيام.