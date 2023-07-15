إسراء العبيدي تفضح "اعتداء زوجها" بفيديو موثق

وثقت الفنانة العراقية إسراء العبيدي، فيديو رصدته كاميرا مراقبة فيما يبدو، يفضح اعتداء زوجها عليها.

ونشرت العبيدي، الفيديو المعني، عبر حسابها في "سناب شات"، حيث يُظهر محاولة زوجها جرها على الأرض عند باب منزلهما، بينما يقوم بضربها والاعتداء عليها، فيما حضر جيرانها بعد استنجادها، وفق قولها بمنشور لاحق؛ في محاولة للسيطرة على الموقف.