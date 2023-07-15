الفنانة العراقية إسراء العبيدي
الفنانة العراقية إسراء العبيديحساب إسراء العبيدي "انستغرام"

إسراء العبيدي تفضح "اعتداء زوجها" بفيديو موثق

وثقت الفنانة العراقية إسراء العبيدي، فيديو رصدته كاميرا مراقبة فيما يبدو، يفضح اعتداء زوجها عليها.

ونشرت العبيدي، الفيديو المعني، عبر حسابها في "سناب شات"، حيث يُظهر محاولة زوجها جرها على الأرض عند باب منزلهما، بينما يقوم بضربها والاعتداء عليها، فيما حضر جيرانها بعد استنجادها، وفق قولها بمنشور لاحق؛ في محاولة للسيطرة على الموقف.

لقطة من فيديو تعرضها للاعتداء
لقطة من فيديو تعرضها للاعتداءمن حساب إسراء العبيدي "سناب شات"
ردها بشأن الأشخاص في الفيديو
ردها بشأن الأشخاص في الفيديومن حساب إسراء العبيدي "سناب شات"

وأكدت الفنانة العراقية أن زوجها اعتاد على تعنيفها، لكنها قررت في النهاية اتخاذ خطوة الطلاق.

وظهرت كذلك إلى جانب المحامي، إذ أعلنت البدء بإجراءات الطلاق، كما عادت وكشفت عن تخلف زوجها عن الحضور لجلسة المحكمة لإجراء الطلاق، مشددة على أنها ماضية في الإجراءات حتى نيل حقوقها القانونية.

إسراء العبيدي إلى جانب المحامي
إسراء العبيدي إلى جانب المحاميمن حساب إسراء العبيدي "سناب شات"
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