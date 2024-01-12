جامعة "نزوى" العمانية تكشف نتائج حريق أحد مبانيها (فيديو)

قالت جامعة "نزوى" في سلطة عمان، إنّ فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في أحد مبانيها، دون أن يتسبب بخسائر بشرية.

وشهد مبنى تابع للجامعة في منطقة "بركة الموز" التي تتبع ولاية نزوى، حريقًا كبيرًا بحسب مقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.