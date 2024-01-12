جامعة "نزوى" العمانية تكشف نتائج حريق أحد مبانيها (فيديو)
قالت جامعة "نزوى" في سلطة عمان، إنّ فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في أحد مبانيها، دون أن يتسبب بخسائر بشرية.
وشهد مبنى تابع للجامعة في منطقة "بركة الموز" التي تتبع ولاية نزوى، حريقًا كبيرًا بحسب مقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الجامعة عبر حسابها الرسمي في موقع "إكس" "تويتر" سابقًا، إنها تطمئن الجميع بعدم وجود إصابات جراء الحريق.
وأوضحت أنه "بالإشارة إلى المقطع المتداول عن اندلاع حريق في الحرم المبدئي لجامعة نزوى ببركة الموز، ننوه إلى أنه وقع في أحد المباني، وتمت السيطرة عليه بالكامل من قبل هيئة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الداخلية".
وأنشئت جامعة نَزوى في العام 2004، وتضم عددًا من الكليات والمعاهد التي تدرس التخصصات العلمية والأدبية.