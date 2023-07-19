نانسي عجرم ترد على الانتقادات بعد صورتها مع إسرائيلية

قررت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الرد على الهجوم الذي تعرّضت له بعد صورة مع معجبة قيل إنها إسرائيلية، وذلك في حفلها الأخير في قبرص.

وعلقت نانسي بشكل غير مباشر على الأمر عبر تويتر قائلة: "لن أقدّم شهادة بوطنيتي لأحد! ولن أعلّق بعد الآن فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار. لبنانية_عربية_حتى_الرمق_الأخير".

وأعادت إلى جانب تعليقها ذلك، إعادة نشر لغريدة سابقة لها من عام 2017، مبينة أن "هذا هو ردها الوحيد: "أكتفي بهذا القدر من الردّ على كل ما أشيع وهدفه الإساءة لي مباشرة".