نانسي عجرم ترد على الانتقادات بعد صورتها مع إسرائيلية
قررت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الرد على الهجوم الذي تعرّضت له بعد صورة مع معجبة قيل إنها إسرائيلية، وذلك في حفلها الأخير في قبرص.
وعلقت نانسي بشكل غير مباشر على الأمر عبر تويتر قائلة: "لن أقدّم شهادة بوطنيتي لأحد! ولن أعلّق بعد الآن فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار. لبنانية_عربية_حتى_الرمق_الأخير".
وأعادت إلى جانب تعليقها ذلك، إعادة نشر لغريدة سابقة لها من عام 2017، مبينة أن "هذا هو ردها الوحيد: "أكتفي بهذا القدر من الردّ على كل ما أشيع وهدفه الإساءة لي مباشرة".
وكانت المعجبة، التي تدعى "يهوديت دوش" قد نشرت صورة لها إلى جانب نانسي على خشبة المسرح عبر حساباتها في مواقع التواصل، وتركت تعليقًا قالت فيه: "نانسي عجرم أفضل مغنية".
وفي صورة أخرى وقفت الفتاة أسفل المسرح، بينما كانت نانسي تنظر إلى الكاميرا لالتقاط صورة معها.
وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد شكوكهم بشأن هوية الفتاة، أنها معجبة إسرائيلية الجنسية.
وتبين أنها تلقت تعليمها في جامعة "تل أبيب" بحسب ما أكدته عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك.