آل باتشينو يوافق على دفع نفقة ضخمة لابنه من نور الفلاح

وافق الممثل الأمريكي الشهير آل باتشينو على دفع مبلغ ضخم وقدره 30 ألف دولار شهريا نفقة لطفله رومان من صديقته المنتجة الكويتية نور الفلاح، بعد اتفاق حضانة بين الطرفين، تم التوصل إليه بعد خمسة أشهر من ولادة الطفل.

ووفق موقع TMZ، أشيع أن هذا هو الحد الأدنى فقط من النفقة، الواجبة على الممثل البالغ من العمر 83 عاما، إذ يمكن أن ترتفع بمرور الوقت بناء على تغير دخله.

وسبق أن دفع آل مبالغ ضخمة نفقة لابنه، منها 110,000 دولار أمريكي، إضافة إلى دفعة أساسية تبلغ 30,000 دولار أمريكي، وتكاليف تعليمه عندما يكبر، والبالغة 15,000 دولار سنويا.