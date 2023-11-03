آل باتشينو يوافق على دفع نفقة ضخمة لابنه من نور الفلاح
وافق الممثل الأمريكي الشهير آل باتشينو على دفع مبلغ ضخم وقدره 30 ألف دولار شهريا نفقة لطفله رومان من صديقته المنتجة الكويتية نور الفلاح، بعد اتفاق حضانة بين الطرفين، تم التوصل إليه بعد خمسة أشهر من ولادة الطفل.
ووفق موقع TMZ، أشيع أن هذا هو الحد الأدنى فقط من النفقة، الواجبة على الممثل البالغ من العمر 83 عاما، إذ يمكن أن ترتفع بمرور الوقت بناء على تغير دخله.
وسبق أن دفع آل مبالغ ضخمة نفقة لابنه، منها 110,000 دولار أمريكي، إضافة إلى دفعة أساسية تبلغ 30,000 دولار أمريكي، وتكاليف تعليمه عندما يكبر، والبالغة 15,000 دولار سنويا.
وفقًا لـTMZ، يمكن لنجم "العراب" أيضًا أن يدفع ما يصل إلى 90 ألف دولار إضافية بحلول نهاية العام، والتي سيتم تحديدها حسب مستوى دخله.
ومن المفترض أيضًا أن يستمر في دفع النفقات الأخرى التي كان يتكبدها بالفعل لصديقته وطفلهما، بما في ذلك 13,000 دولار في الليلة لتوظيف ممرضة ليلية.
وبحسب ما ورد، سيدفع باتشينو نصيب الأسد من احتياجات رومان الصحية المستقبلية، حيث سيغطي أي نفقات تزيد عما يغطيه التأمين الصحي للصبي.
وتسمح اتفاقية الحضانة للممثل الأمريكي والمنتجة الكويتية الأصل بمشاركة الحضانة القانونية لطفلهما، لكن الفلاح ستحصل على الحضانة الأساسية، بينما يحق لباتشينو زيارة الطفل.