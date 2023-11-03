آل باتشينو ونور الفلاح
آل باتشينو ونور الفلاحGetty Images

آل باتشينو يوافق على دفع نفقة ضخمة لابنه من نور الفلاح

 وافق الممثل الأمريكي الشهير آل باتشينو على دفع مبلغ ضخم وقدره 30 ألف دولار شهريا نفقة لطفله رومان من صديقته المنتجة الكويتية نور الفلاح، بعد اتفاق حضانة بين الطرفين، تم التوصل إليه بعد خمسة أشهر من ولادة الطفل.

ووفق موقع TMZ، أشيع أن هذا هو الحد الأدنى فقط من النفقة، الواجبة على الممثل البالغ من العمر 83 عاما، إذ يمكن أن ترتفع بمرور الوقت بناء على تغير دخله.

وسبق أن دفع آل مبالغ ضخمة نفقة لابنه، منها 110,000 دولار أمريكي، إضافة إلى دفعة أساسية تبلغ 30,000 دولار أمريكي، وتكاليف تعليمه عندما يكبر، والبالغة 15,000 دولار سنويا.

آل باتشينو ونور الفلاح
آل باتشينو ونور الفلاحGetty Images

وفقًا لـTMZ، يمكن لنجم "العراب" أيضًا أن يدفع ما يصل إلى 90 ألف دولار إضافية بحلول نهاية العام، والتي سيتم تحديدها حسب مستوى دخله.

ومن المفترض أيضًا أن يستمر في دفع النفقات الأخرى التي كان يتكبدها بالفعل لصديقته وطفلهما، بما في ذلك 13,000 دولار في الليلة لتوظيف ممرضة ليلية.

وبحسب ما ورد، سيدفع باتشينو نصيب الأسد من احتياجات رومان الصحية المستقبلية، حيث سيغطي أي نفقات تزيد عما يغطيه التأمين الصحي للصبي.

وتسمح اتفاقية الحضانة للممثل الأمريكي والمنتجة الكويتية الأصل بمشاركة الحضانة القانونية لطفلهما، لكن الفلاح ستحصل على الحضانة الأساسية، بينما يحق لباتشينو زيارة الطفل.

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