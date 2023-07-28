الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بضغط من بيانات أمريكية ورفع الفائدة

تعافت أسعار الذهب اليوم الجمعة، قليلًا من أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد أن تسببت بيانات اقتصادية أمريكية قوية في موجة بيع في الجلسة السابقة، ومع دفع أجواء تهيمن عليها الفائدة المرتفعة المعدن الأصفر صوب تسجيل أكبر خسارة أسبوعية خلال خمسة أسابيع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة مسجلًا 1950.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل في وقت سابق لأدنى مستوى منذ 12 يوليو/ تموز. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1949.80 دولار للأوقية.

وهبطت أسعار الذهب بنسبة 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وتتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ 23 يونيو/ حزيران، مع مواصلة المركزي الأمريكي والمركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة وتركهما الخيارات مفتوحة لتنفيذ المزيد.