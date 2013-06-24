الصين تنهي خدمات كماتشو

ستغنى الاتحاد الصيني لكرة القدم الإثنين عن خدمات مدرب المنتخب الأول للبلاد الاسباني خوسيه انطونيو كماتشو بعد عامين من توليه المهمة.

وتعرض المنتخب الصيني لثلاث هزائم على أرضه في مباريات ودية في الشهر الحالي من بينها هزيمة مذلة بنتيجة 5-1 امام تايلاند كما خرج الفريق مبكراً من التصفيات الاسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 في العام الماضي.

وقال الاتحاد الصيني لكرة القدم في بيان بثته وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) "سيتم التفاوض على تفاصيل الغاء التعاقد مع كماتشو كما بدأت عملية البحث عن مدرب بديل."

وكان كماتشو عين مدربا للمنتخب الصيني في اغسطس اب 2011 وخسر الفريق في 11 من 20 مباراة خاضها تحت قيادته. كما تراجع تصنيف الفريق بشكل غير مسبوق على المستوى الدولي ليحتل المركز 109 في مارس اذار الماضي وسط دعوات من المشجعين بالاستغناء عن خدمات المدرب الاسباني.