سرايا القدس تقصف إسرائيل

إرم - أطلقت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي 3 صواريخ من قطاع غزة بإتجاه إسرائيل وسقطت الصواريخ على مدينة نيتفوت وبني شمعون.

ودوت صفارات الإنذار في إسرائيل في إشارة إلى الإسرائيلين لأخذ الحيطة و الحذر جراء الصوارخ.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن هذه الصواريخ التي وجهتها حركة الجهاد الإسلامي من قطاع غزة لم توقع أضرار و طلبت من السكان الذين يقطنون المناطق القريبة من غزة بالتوجه إى الملاجئ عند سماع صفارات الإنذار.

وصرحت حركة الجهاد الإسلامي بأن ردها سيكون بشكل قوي من خلال إستمرارها بإطلاق الصواريخ التي ستصب في قلب تل أبيب ولازالت سرايا القدس تستمر في تجهيز صواريخها ومقاتليها للتصدي لأي رد او عدوان إسرائيلي على القطاع.

وقال ابو أحمد الناطق بإسم سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي في مقابلة لـ(إرم) إن سرايا القدس في حل من أي هدنة مع العدو الإسرائيلي وانهم سيضربون ما ابعد من تل ابيب خلال ساعات وعلى الجميع تحمل مسؤولياته فلا فائدة من تهدئة عنوانها الذل والهوان وقتل المجاهدين وتقديم خدمات مجانية للاحتلال.