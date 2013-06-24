مصر: قطع الكهرباء ساعة واحدة في رمضان

القاهرة – (خاص) محمد عز الدين

قال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة المصري أن الوزارة لديها خطة متكاملة لمواجهة الإنقطاع المستمر للكهرباء، وتخفيف الأحمال خلال شهر رمضان الكريم، وتتضمن الخطة قطع الكهرباء عن المنازل في مختلف محافظات مصر لساعة واحدة فقط على مدار اليوم.

وأكد إمام أن خطة الوزارة لا يمكن أن تنفذ كاملة دون معاونة قوية من المواطنين وترشيد استهلاكهم، مطالباً المصريين بترشيد 50% من استهلاكهم للكهرباء في المنازل، من خلال الالتزام بـتشغيل 2 لمبة في المنزل وجهاز تكيف واحد، وأشار وزير الكهرباء أن التزام المواطنين بترشيد استخدام الطاقة والكهرباء سيساعد الوزارة بشكل كبير على الإلتزام بخطتها، ويساعد على عدم قطع التيار الكهربي نهائيا.

وشهدت الفترة الماضية احتجاجات واسعة من قبل المواطنين المصريين علي الانقطاع المستمر للكهرباء ولفترات طويلة، خاصة لتعاقبها مع امتحانات الثانوية العامة، وتصاعد الاحتجاجات في الشارع، والمطالبة برحيل النظام الحاكم، على خلفية الاتهامات الموجهه إليه بضعف الأداء خلال الفترة السابقة، الأمر الذي دفع وزارة الكهرباء لبذل الجهد لتقليل انقطاع الكهرباء لتجنب مزيد من الاحتقان المجتمعي على الأداء الحكومي.

وتسعى وزارة البترول لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من خلال توفير الغاز الطبيعي والمازوت والسولار المستخدمين في محطات توليد الكهرباء، وخاصة للقطاع السكني والمنزلي، والموائمة مع احتياجات القطاعين التجاري والصناعي المتزايدة، وذلك على الرغم من وجود أزمة في توفير العملة الصعبة الأجنبية اللازمة لاستيراد النفط والغاز، وطلبت وزارة البترول من وزارة المالية زيادة المخصصات المالية اللازمة لاستيراد الوقود من 500 مليون دولار حالياً الى 1.1 مليار دولار شهرياً، ووافقت وزارة المالية على زيادة المبلغ بنحو 100 مليون دولار شهرياً فقط بعد تدخل رئيس الوزراء د. هشام قنديل.