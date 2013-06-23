فرنسا تدرس تزويد قطر بمقاتلات جديدة

الدوحة ـ قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الأحد إن شركات فرنسية قدمت عروضا جديدة لقطر لتزويدها بمعدات عسكرية تشمل تزويد قواتها الجوية بمقاتلات رافال التي تنتجها شركة داسو.

وفرنسا هي أكبر مصدر للسلاح لقطر، وقال أولاند انه بحث مع المسؤولين القطريين الامدادات العسكرية التي يمكن ان تقدمها فرنسا لقطر في المستقبل.

وأضاف أولاند في مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية الدوحة "قدمت الشركات التي رافقتني شرحا لنوعية منتجاتها وبصفة خاصة (مقاتلات رافال) وامكانية شراء قطر لهذه الطائرات."

وقال إن المحادثات مستمرة ولم يذكر أي تفاصيل أخرى.

وقالت قطر في عام 2011 انها ترغب في استبدال اسطولها من مقاتلات ميراج الذي يضم 12 طائرة وان من المحتمل ان تشتري من 24 إلى 36 طائرة جديدة. وإلى جانب طائرات رافال قالت قطر انها تفكر في طائرات يورفايتر تايفون وطائرات أمريكية منافسة.

ووصل الرئيس الفرنسي إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع لدول عربية وغربية معارضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في مسعي لإنهاء الصراع المستمر في سوريا منذ اكثر من عامين.

وترتبط باريس مع قطر بعلاقات تجارية وسياسية وثيقة وتتمنى أن تستغل زيارة أولاند لتعميق المصالح التجارية لفرنسا في البلاد وتشجيع الاستثمار في فرنسا حيث يوجد لقطر أصول تقدر بنحو عشرة مليارات دولار.