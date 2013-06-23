الأهلي المصري ينتظر عقوبات

القاهرة - تعقد لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم برئاسة المهندس مازن مرزوق اجتماعاً مهماً يوم الاثنين، لمناقشة تقارير مباريات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري العام المصري لكرة القدم، وماصاحب مبارياته من أحداث مثيرة من الجماهير، ومنها واقعة مباراة الأهلي والجونة التى أقيمت باستاد الدفاع الجوي.

حيث شهدت المباراة اقتحام الجماهير لملعب اللقاء لحضور المباراة، ثم الخروج بعد حضور جزء منها، في مشهد عبثي غير مبرر، ويمكن أن يؤثر على مستقبل المسابقة بالسلب.

تنص اللائحة المنظمة للدوري المصري على أنه فى حالة اقتحام الجماهير ثم الخروج واستكمال اللقاء للنهاية، فإن العقوبة تكون تغريم النادى 100ألف جنيه، أما فى حالة استمرار الجماهير للنهاية، وإلغاء اللقاء فتكون العقوبة احتساب الفريق الذي تنتمي اليه الجماهير مهزوماً 2/ صفر.

من ناحية أخرى أكد حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة، أن مباريات الأسبوع الـ 18 بالدورى العام ستقام في موعدها الثلاثاء والأربعاء، دون أن تعديلات في المواعيد، بعد حصول الجبلاية على تأكيد من وزارة الداخلية على إقامة المباريات في مواعيدها دون تغييرات، مشيراً إلى أن ما حدث من جماهير الأهلي أمس الاول، لن يكون له أي تأثير على مباريات الأسبوع الـ18.

وأكد على أن الجبلاية تنتظر القرارات التى سوف تتخذها لجنة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والجونة عقب اجتماعها، حتى يتم حسم الأمر واتخاذ القرار المناسب ليقوم مجلس الجبلاية بإعلان العقوبة عقب اجتماع لجنة المسابقات.

وشدد حسن فريد على أن الجبلاية غير مسئولة عن دخول أي جماهير لأي ملعب خلال مباريات الأسبوع الـ17 للدوري، مؤكداً على مسؤولية الأمن كاملة عن هذا الأمر، وأن الجبلاية سوف تتابع الموقف عن قرب من خلال المكتب التنفيذي الموجود حالياً لمتابعة تطورات مباريات الدوري.