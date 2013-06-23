مشاكل الدفاع تثير قلق منتخب إيطاليا

إرم - تخلت إيطاليا عن أسلوب لعبها الذي يعتمد على التحفظ الدفاعي في كأس القارات لكرة القدم، وهو أمر أسعد المحايدين لكن لاعبي منتخب إيطاليا يتساءلون ما إذا كان الفريق يفرط في الاندفاع إلى الأمام.

وأحرز المنتخب الايطالي تحت قيادة "شيزاري برانديلي" ثمانية أهداف وسكنت شباكه ثمانية أهداف أيضا في ثلاث مباريات بكأس القارات، وهي احصاءات موحية فيما يتعلق بفريق دائماً ما كان يتسم بالدفاع المتحفظ بشدة.

وقال "جيورجيو كيليني" بعد هزيمة إيطاليا 4-2 أمام البرازيل "ثمانية اهداف هي عدد كبير..سكن مرمانا عدد كبير من الأهداف من الكرات الثابتة ويجب أن نتنبه بشكل أكبر. المشكلة ليست في الدفاع ولكن في الفريق كله".

واتجهت أصابع الاتهام نحو "جيانلويجي بوفون" حارس إيطاليا المخضرم والذي اعترف أنه أخطأ في الركلة الحرة التي نفذها نيمار قبل مرور نحو ساعة.

وقال بوفون "لم يكن يجب أن تسكن الركلة الحرة مرماي لكني لم أر الكرة عند خروجها من قدم نيمار".

وأضاف "كان هناك ستة أو سبعة لاعبين أمامي ولم أر الكرة ... آمل ألا تدخل شباكنا أهداف كثيرة فهذه ليست طبيعتنا رغم أن بعضها مثيرة للجدل".

وتولى "برانديلي" تدريب إيطاليا بعد كأس العالم 2010 ونجح في تغيير شكل المنتخب الوطني، وفرض ميثاق سلوك مشدد يتعين على لاعبي المنتخب اتباعه مع أنديتهم.

واستبعد "بابلو اوزفالدو" من تشكيلة ايطاليا كأس القارات بعدما وجه إهانات لمدرب فريقه روما.

ورغم النتيجة فإن إيطاليا وضعت البرازيل تحت ضغط في الشوط الثاني، وكادت أن تتعادل 3-3 قبل أن يسجل فريد هدف البرازيل قرب النهاية.

وقال برانديلي "لعبنا جيداً جداً في الشوط الثاني وأنا سعيد جدا بما رأيته ورد الفعل والاستعداد لشن هجمات".