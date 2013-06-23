الشارقة يضم لاعباً برازيلياً

دبي - أعلن نادي الشارقة العائد إلى دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم أنه أبرم أولى صفقاته للاعبين الأجانب استعداداً للموسم الجديد بالتعاقد مع البرازيلي، جوزيه كارلوس فيريرا "زي كارلوس"، مهاجم تشانجتشون الصيني.

وقال إبراهيم النمر، المدير التنفيذي لنادي الشارقة، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن العقد لمدة موسمين لكنه لم يكشف عن المقابل المالي.

وعبر فيريرا، 30 عاماً، عن رغبته في خوض التحدي مع فريق عائد إلى دوري الأضواء، مؤكداً أنه خاض تجربة مماثلة في البرازيل.

وقال: "مدرب الشارقة البرازيلي باولو بوناميجو أحد أسباب قبولي الانضمام إلى الشارقة".

وعاد الشارقة لدوري المحترفين بعد أن أمضى عاما في دوري الدرجة الأولى للهواة.