مصر توقع عقدين لإنتاج الطاقة من الرياح

القاهرة – محمد حبوشة

شهد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة توقيع أول عقدين للارتباط واستخدام الشبكة الكهربائية القومية لنقل القدرات الكهربائية المنتجة من المرحلة الأولى لمشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بنظام IPP قدرة 120 ميجاوات.

هذا ويعد مشروع المحطة هو الأول من نوعه حيث تقوم شركة إيطالية عاملة فى هذا المجال بإنشاء محطة إنتاج كهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس لتغذية مصانعها المنتشرة على نطاق الجمهورية من خلال استخدام الشبكة الكهربائية القومية.

ويأتي هذين العقدين بمثابة التعاقد الثالث مع هذه الشركة حيث سبق وأن تم توقيع عقد لاستخدام الأرض للمشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاق الكهربائية المنتجة.

وقال إمام أن هذه العقود تأتى فى إطار تشجيع إنشاء سوق كهرباء تنافسية وتحفيز المستثمرين لتنفيذ مشروعات إنتاج كهرباء، حيث تسمح هذه التيسيرات التى يقدمها قطاع الكهرباء للقطاع الخاص بانشاء محطات إنتاج كهرباء سواء تقليدية أو من مصادرها المتجددة ، وبيع الكهرباء المنتجة من تلك المحطات للمستهلكين المتعاقدين معه بشكل مباشر ، واستخدام الشبكة الكهربائية، وذلك نظير دفع مقابل مادى لاستخدام الشبكة.

جدير بالذكر أنه قد تم طرح 6 قطع أراضى لإنشاء 600 ميجاوات من طاقة الرياح بنظام IPP، هذا ويمكن للقطاع الخاص تنفيذ مشروعات إنتاج طاقة متجددة لتغذية أحماله الخاصة أو بيعها مباشرة للمستثمرين، فضلا عن إتاحة استخدام الشبكة الكهربائية القومية لنقل الكهرباء.