5 قتلى في هجوم على مقار أمنية بدمشق

5 قتلى في هجوم على مقار أمنية بدمشق

مقتل 5 في هجوم على مقار أمنية بدمشق

المعارضة السورية المسلحة تشن هجومين على مقرين أمنيين في دمشق تسفران عن مقتل 5 اشخاص، فيما تتواصل الاشتباكات في أحياء أخرى.

دمشق ـ قال نشطاء بالمعارضة السورية في العاصمة دمشق ان قوات المعارضة هاجمت يوم الاحد مقار أمنية في دمشق مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص.

وأضافوا ان المقاتلين هاجموا مقرا في حي ركن الدين بمتفجرات وآخر في حي باب مصلى بقذائف المورتر.

وذكر النشطاء ان اشتباكات وقعت بين قوات المعارضة وقوات الرئيس السوري بشار الاسد في المنطقة القريبة من حيي القابون وبرزه اللذين تعرضا لقصف مكثف من الجيش في الايام القليلة الماضية لطرد المعارضين.

ولم يتضح ما اذا كان القتلى من الشرطة او من الشبيحة او مدنيين.

وقال التلفزيون السوري ان ثلاثة مدنيين قتلوا في ركن الدين فيما وصفه بهجوم انتحاري.

ولم يتسن التحقق على نحو مستقل من التقارير حيث تقيد الحكومة السورية وصول وسائل الاعلام المستقلة إلى مناطق الصراع.

 

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