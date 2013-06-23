الكعكي يرفض عرض وزير الاستثمار المصري

القاهرة - من محمد عز الدين

كشف جمال عثمان، صاحب دعوى بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان، عن رفض رجل الأعمال السعودي، عبد الإله الكعكي، العرض المقدم من يحيى حامد، وزير الاستثمار، للتصالح والتسوية فى قضية طنطا للكتان، وتنازل الكعكي عن رفع دعوى قضائية أمام التحكيم الدولي.

وأضاف جمال عثمان أن العرض يتضمن أن يدفع الكعكي 35 مليون جنيه تمثل فرق سعر تقييم أرض الشركة التى تبلغ مساحتها 74 فدان، بالإضافة إلى 60 مليون جنيه فروق سيحصل عليها عمال المعاش المبكر وعددهم 600 عامل.

وأوضح أن وزارة الاستثمار قدّرت أرض الشركة بمبلغ 30 مليون جنيه فى عام 2005، وذلك بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة بتقييم سعر الأرض بأسعار الأراضي لأقرب منطقة صناعية، وتم التقييم بسعر 120 جنيه للمتر طبقاً لأسعار الأراضي بمدينة السادات الصناعية، والتي يصل سعر المتر بها إلى 270 جنيهاً وبذلك تبلغ قيمة الأرض الحقيقية إلى 65 مليون جنيه.

وحذّر جمال عثمان من سعي وزير الاستثمار، يحيى حامد، لتحقيق مجد شخصي يحسب له بأنه نجح فى تهيئة المناخ الاستثماري بإبرام صفقات مع رجال الأعمال والمستثمرين والتصالح معهم، بعد أن نهبوا الدولة على حساب أبناء الشعب المصري والعمال، إلى جانب أنّ هذا التصالح تعدى على أحكام القضاء الإداري التي أبطلت عقد بيع الشركة.

وعلى الجانب الآخر، أكد مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار، على أن يحيى حامد، وزير الاستثمار، يسعى للتصالح مع عدد من رجال الأعمال يأتي فى مقدمتهم، عبد الإله الكعكي، فى قضيتي "طنطا للكتان" و"نوبا سيد".

وأشار المصدر إلى أنّ الوزير تقدم بمقترح لتعديل المادتين 7و8 بقانون الاستثمار لتعطى وزارة الاستثمار بعض الصلاحيات للتصالح مع رجال الأعمال.