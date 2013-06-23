فرنسا تعرض على قطر صفقات عسكرية جديدة

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تعتبر فرنسا أكبر مصدر للسلاح لقطر وتأمل أن توقع على عقد لتزويد القوات الجوية القطرية بمقاتلات رافال من خلال صفقات عسكرية مرتقبة بين البلدين.