فرنسا تعرض على قطر صفقات عسكرية جديدة

الدوحة - قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند في مقابلة نشرت الأحد إن بلاده قدمت عروضاً جديدة لقطر لتزويدها بمعدات عسكرية وإنها متفائلة بشأن النتائج.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن أولوند قوله إن فرنسا تقدم الأسلحة الخفيفة والحديثة للجيش القطري.
وأضاف أنه قدم عروضاً جديدة للقوات الجوية والبرية والبحرية وإنه واثق تماماً من إحراز تقدم في هذه المجالات.
ووصل الرئيس الفرنسي إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع لدول عربية وغربية معارضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد والسعي لإنهاء الصراع المستمر في سوريا منذ عامين.
وتربط باريس علاقات تجارية وسياسية وثيقة بقطر وتتمنى أن تستغل زيارة أولوند لتعميق المصالح التجارية لفرنسا في البلاد وتشجيع الاستثمار في فرنسا حيث يوجد لقطر أصول تقدر قيمتها بنحو عشرة مليارات دولار.
وتابع أولوند أن فرنسا ستكون إلى جانب قطر دائما لضمان دفاعها وأمنها.