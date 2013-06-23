أسواق الإمارات تواصل التراجع

دبي/أبوظبي - واصلت أسواق الأسهم الإماراتية تراجعها بعد موجة بيع في نهاية الأسبوع الماضي، إذ أن حلول الصيف وغياب المحفزات دفع المستثمرين لجني الأرباح التي تحققت في أوائل العام، لكن أحجام التداول كانت خفيفة.

وهبط مؤشر سوق دبي 1.2 % إلى 2333 نقطة مقلصاً مكاسبه في 2013 إلى 43.8 %.

وقال مهاب ماهر، مدير قسم المؤسسات في مينا كورب: "السوق تتباطأ .. إنها نهاية الربع وقد بدأ الصيف".

وتنكمش أحجام التداول في الصيف حين يأخذ المتعاملون والمستثمرون عطلات للهروب من الحر ويقوم البعض بجني الأرباح للإنفاق في العطلة.

وهبط سهم إعمار القيادي اثنين بالمئة، وهيمن سهم أرابتك للبناء على التداولات وتراجع 2.2 %.

وقال ماهر: "أرابتك ستطرح أسهم إصدار الحقوق بعد أسبوعين من الآن لذلك قد يضعف السهم حتى ذلك الوقت".

وخسر مؤشر أبوظبي 1.1 % ليصل إلى 3595 نقطة مواصلاً تراجعه منذ أن سجّل أعلى مستوى في 56 شهراً الأسبوع الماضي.

وضغطت الأسهم الكبيرة على السوق، إذ تراجع سهم اتصالات 0.9 %، وهبط سهم بنك الخليج الأول 1.9% وبنك أبوظبي التجاري واحداً بالمئة.