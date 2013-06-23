مي كساب و كاريكا في حفل مشترك

القاهرة – محمد عبد المنعم

أحيى المطربان عصام كاريكا ومي كساب حفلا فنياً ترفيهياً داخل نادي الصيد المصري بالقطامية بمناسبة مرور 6 سنوات على إنشاء النادي بحضور عدد كبير من الشباب من الجنسين وأعضاء النادي وأسرهم.

هذا وقد أحيت مي أولى فقرات الحفل الذي يعد الأول لها بعد صدور ألبومها الأخير "حبيبي وعدني"، وحرصت قبله على إجراء العديد من البروفات مع أعضاء فرقتها الموسيقية لتقديم الأغاني الجديدة لها بأفضل شكل ممكن.

وكانت المفاجأة التي أسعدت مي كثيرا هي حفظ الجمهور لمعظم أغاني الألبوم رغم صدوره منذ فترة قصيرة، حيث شاركوها غناء "حبيبي وعدني"،"حبيت خاين"،"بيفوت العمر" ،"من الدار للنار"،"إطلبني من أهلي" ، فضلا عن تقديمها لبعض أغاني الفنانة الراحلة وردة، بالاضافة إلى بعض من أغاني الاطفال مثل "سبونش بوب" و"أنا عندي بغبغان".

وتخلل فقرة كساب تقديمها لأغنية أهدتها لكل الأمهات ، وشاركها في آدائها عبد الله أحد أفراد فرقتها الموسيقية ، وقالت مي أنه بعد وفاة والدتها مؤخرا قررت عدم تقديم أغاني للأم حزنا عليها، ولكن بعد عودتها من العمرة وسماعها كلمات الأغنية قررت أن تغنيها وفاء لكل أم مصرية وعربية.

أختتم آخر فقرات الحفل عصام كاريكا الذي أشاع آجواء البهجة والرقصات بمشاركة أفراد فرقته من لاعبي السيرك وراقصات النوبة والأفارقة .

كما خص عصام كاريكا شبكة "إرم نيوز" بتصريحات عن آخر أعماله، ومنها قيامه بوضع الموسيقى التصويرية لبعض المسلسلات التلفزيوينة، والتي من المقرر عرضها خلال شهر رمضان القادم، منها مسلسل الرجل العناب "سمير وشهير وبهير" و"كان ياما كان" الذي يشارك بالتمثيل فيه بالإضافة إلى مسلسل"ألف سلامة" بطولة الفنان أحمد عيد .

كما صرح كاريكا بأنه يواصل تصوير حلقات خاصة من برنامجه الجديد "كاريكا في الأدغال" الذي يتولي انتاجه و تقديمه ويستضيف فيه عدد كبير من نجوم الفن منهم مي عز الدين ،نيللي كريم ،أحمد عدوية وسعد الصغير.