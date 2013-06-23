موفاز يحذر من انتفاضة فلسطينية جديدة

القدس - محمود الفروخ - حذّر النائب الإسرائيلي ورئيس كتلة (كاديما) وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز، من اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة، معتبراً أن الهدوء السائد حالياً زائف.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن موفاز قوله في ندوة في أحد المجالس الإقليمية في وسط إسرائيل، إن "اتفاقاً مع الفلسطينيين هو ضرورة حيوية ملحّة بالنسبة لإسرائيل"، مشيراً إلى أن "الهدوء النسبي الذي يسود الأوضاع في الاراضي الفلسطينية حالياً زائف وغير حقيقي.

وتوقع موفاز أن يكون هناك في نهاية الأمر انفجار للعنف وعليه فمن المحبّذ أن تكون إسرائيل هي المبادرة إلى اتخاذ خطوات.

وأضاف موفاز أن "احتمالات اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة تزداد مع مرور الوقت"، محذّراً من أن الأجواء قد أصبحت مشحونة، معتبراً أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليس معنياً بالتوصل إلى تسوية لأن الوضع الحالي يخدم مصالحه السياسية الحالية ورغبته في البقاء في منصبه.