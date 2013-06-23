بالفيديو .. عساف محبوب العرب

بيروت - حصل المطرب الفلسطيني الشاب محمد عساف على لقب برنامج المواهب الغنائية العربية "أراب أيدول"، وحمل كذلك لقب "سفير النوايا الحسنة" من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ولقب سفير النوايا الحسنة مع مزايا دبلوماسية بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبالإضافة إلى الألقاب السابقة؛ فاز عساف بسيارة حديثة، وعقد إنتاج ألبوم، وإدارة أعمال من الشركة المنتجة للبرنامج، إلى جانب هدية إنتاج ألبوم غنائي من المطرب راشد الماجد.

وبدأ "أراب آيدول" موسمه الثاني في مارس وكان يتنافس فيه 13 متسابقاً وصل عددهم بعد التصفيات إلى ثلاثة هم صاحب لقب البرنامج محمد عساف من فلسطين، وفرح يوسف من سوريا، وأحمد جمال من مصر.

وخيب محمد عساف ظن الأعلامي اللبناني طوني خليفة وأكد توقع "الجارديان" بحصوله على لقب " آرب أيدول".

وأهدى عساف فوزه إلى شهداء الثورة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وكل شعوب العالم العربي. ووجه "تحية للعرب من المحيط إلى الخليج ووجه شكراً للشعب الفلسطيني المناضل الذي يعاني منذ أكثر من ستين عاما من الاحتلال، وأهدى الفوز لفلسطين ولشهداء فلسطين وللأسرى والجرحى".

وشهدت الأراضي الفلسطينية احتفالات ضخمة بفوز عساف، وانتشرت قوات الأمن في الساحات العامة لتنظيم حركة المرور والمشاة لإتاحة المناخ المناسب للاحتفال بالحدث.

واجتذب عساف البالغ من العمر 22 عاماً والمنحدر من أصول متواضعة من مخيم للاجئين ملايين من مشاهدي التلفزيون بأناشيده الوطنية وأغانية الشعبية الفلسطينية.

وبعد مشاهدة فوز عساف من خلال شاشات عملاقة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة أطلق عشرات الآلاف من الفلسطينيين الألعاب النارية ورقصوا في الشوارع وانطلقت أصوات أغانيه من سيارات توقفت بسبب ازدحام حركة المرور بشكل كبير.

وقال موظف حكومي اسمه عوض نجيب بعد مشاهدة جماعية خارج قصر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية إن هذا يثبت أن الفلسطينيين لا يقاتلون ويناضلون فقط وإنما يمرحون ويصنعون فناً عظيماً.

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