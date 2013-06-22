أبوهشيمة ينفي اجتماعه بخيرت الشاطر

القاهرة – محمد عز الدين

قال أحمد أبوهشيمة رجل الأعمال المصري في بيان له اليوم إن ما تم نشره عن حضوره لقاء جمعه مع نائب مرشد "الإخوان" خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي القيادي في تنظيم "الاخوان"، وعاصم عبد الماجد القيادي بالجماعات الاسلامية، وصاحب حملة "تجرد" الداعمة للرئيس المصري محمد مرسي، عار تماماً من الصحة، وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد من نشر الخبر.

أعرب أبو هشيمة عن أسفه الشديد لإصرار البعض الزج باسمه فى الصراعات السياسية التي تمر بها مصر الآن، رغم تأكيده المتكرر على أنه بعيد كل البعد عن السياسة، وليس له أي علاقة بأى فصيل سياسي، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين.

وأوضح بأنه فوجئ بتداول إحدى صفحات الفيسبوك والتى تحمل إسم "وكالة أنباء البرادعي"، مزاعم عن اجتماع جرى معه داخل شقة بمنطقة "رابعة العدوية" ضم عناصر من تنظيم "الإخوان" منهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وعاصم عبدالماجد وآخرين.

وقال بيان أبو هشيمة: "تم الزج بإسم رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، والزعم أنه حضر هذا الاجتماع"، مؤكداً أن ذلك كلام مختلق من أساسه، ويؤكد على أسلوب التلفيق، إلا أنه فى نفس الوقت من شأنه أن يستغله الحاقدين وأعداء النجاح، خلال هذه الفترة غير المستقرة لتصفية الحسابات والتشهير بالشرفاء الذين لا يعنيهم سوى العمل والانتاج فقط.

وأكد البيان أن "أبوهشيمة" لا تربطه أي علاقة بكل من ذكرت أسمائهم، وطلب من جميع وسائل الإعلام ، التى اعتادت في الفترة الماضية الاعتماد على مواقع التواصل الإجتماعي فى جلب معلوماتها بالحذر من الوقوع في هذا الفخ، وتنفيذ أغراض الحاقدين، بحسب بيان أبوهشيمة.

وأكد البيان أن جميل سعيد، محامي "أبوهشيمة"، قد اتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة، التي تندرج تحت طائلة قانون العقوبات وجرائم التشهير، وأنه أعد بلاغاً للنائب العام، وآخر للإدارة العامة لمباحث الجرائم الإلكترونية، للوصول الى مرتكب الواقعة حتى يأخذ القانون مجراه، وقيد البلاغ برقم 1324 لسنة 2013 بلاغات المكتب الفنى للنائب العام، أما بالنسبة للمحضر المحرر بوزارة الداخلية بادارة جرائم الحاسبات فقيد برقم 6 أحوال بتاريخ اليوم السبت 22 يونيو الجاري.