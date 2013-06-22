كيري يهدد بإغلاق مكتب طالبان بقطر

الدوحة - قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري السبت إنه لا يعرف ما إذا كان من الممكن ان تعود المحادثات الأمريكية المقترحة مع حركة طالبان الافغانية إلى مسارها أم لا بعد التأخيرات التي جرت الاسبوع الماضي وحذر قائلا ان مكتب طالبان الذي فتح في الآونة الأخيرة في قطر قد يتعين إغلاقه إذا لم تمض محادثات السلام قدما.

وكان قد تقرر عقد محادثات بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن طالبان يوم الخميس الماضي في قطر لكن غضب الحكومة الأفغانية من الضجة المتعلقة بافتتاح مكتب لطالبان في قطر ألقى ظلالا من الشك على المحادثات.

وقال كيري في مؤتمر صحفي في قطر "يجب أن نرى هل يمكننا العودة إلى المسار."

وأضاف "لا أدري هل هذا ممكن أم لا. وإذا لم يصدر قرار بالمضي قدما من جانب طالبان دونما إبطاء فقد يتعين علينا أن ندرس هل ينبغي إغلاق المكتب أم لا."

ويعد افتتاح مكتب لطالبان خطوة عملية تمهد الطريق امام اجراء محادثات سلام لانهاء الحرب المستمرة في أفغانستان منذ 12 عاما.

لكن مراسم البروتوكول شبه الرسمية التي أحاطت بهذا الحدث اثارت احتجاجات غاضبة في كابول خشية ان يتحول المكتب إلى حكومة لطالبان في المنفى. وتبذل جهود دبلوماسية لتهدئة تلك المخاوف.