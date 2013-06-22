جون سينا يُحطم رايباك ويحتفظ بلقب WWE

إرم – (خاص) أحمد ديب

تمكن المصارع المحبوب جون سينا من الانتقام من منافسه العملاق رايباك، خلال مهرجان "باي باك" – "الإنتقام" الأخير الذي جمعها، وهي المواجهة التي تتكون من 3 فصول متتالية، حيث احتفظ سينا بلقب "دبليو دبليو إي".

بدأ الفصل الأول في مواجهة بين الاثنين على الحلبة، والتي أحيطت بعدد من المصارعين في الخارج، منعاً لهروب أحد، حيث تبادل الطرفان المواجهة واللكمات، ورفض من في الخارج التعدي على رايباك عند خروجه، لكنهم كانوا يهمون بالضرب على سينا قبل إعادته إلى داخل الحلبة، وفي النهاية تمكن رايباك من الفوز بالجولة الأولى بعد تثبيت سينا.

وفي الفصل الثاني، كانت المواجهة باستخدام الطاولات، وهو ما بدأ به رايباك بقوة عندما حطم طاولة التعليق بعد إلقاء جون سينا عليها، وبدأ في طريق للفوز في الجولة وحسم المواجهة، لكن سينا عاد بقوة وتمكن من السيطرة والفوز في المرحلة، حيث حطم جسم المصارع العملاق رايباك على طاولة خشبية على أرض الحلبة وتمكن من تثبيته لتصبح النتيجة 1-1 ويتأجل الحسم إلى الفصل الثالث.

وأخيراً في الفصل الثالث، جاءت المواجهة التي استخدم فيها سيارة الاسعاف، وهي المفترض أن تنقل الخاسر إلى المستشفى، حيث بدأت المواجهة في الحلبة، قبل أن تنتقل إلى جوار سيارة الإسعاف، والتي شهدت أضراراً كبيرة بعد تحطيم أطرافها بجسد سينا، قبل أن يقوم الأخير بتحطيم باب السيارة على جسد رايباك في مشهد عنيف.

وانتقل القتال إلى سطح سيارة الإسعاف، والتي تبادل بها الطرفان اللكمات بشكل عنيف، حيث ختمت في النهاية عندما قام جون سينا بتحطيم جسد رايباك من الأعلى، وسقوط الأخير في السيارة، ليعلن بعدها فوز المصارع المحبوب واحتفاظه باللقب.