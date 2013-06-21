تراجع أعداد الفقراء في بنجلادش

أفاد تقرير للبنك الدولي أن أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر في بنجلادش انخفضت بدرجة كبيرة على مدى عشر سنوات إلى 47 مليوناً من 63 مليوناً.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من نمو السكان البالغ عددهم 160 مليون نسمة تراجع عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر بنسبة 26 بالمئة في الفترة من 2000 إلى 2010.

وتعريف الفقير لدى البنك الدولي هو من يقل دخله عن دولارين في اليوم أو من يقل عدد السعرات الحرارية التي يتناولها يوميا عن 2100 سعر حراري.

وقال التقرير الذي يحمل عنوان "تقييم الفقر في بنجلادش: رصد انجازات عشر سنوات من خفض الفقر 2000-2010" إن خفض الفقر ارتبط أساساً بنمو دخول العمال والتغيرات السكانية.

وتراجعت معدلات الخصوبة باطراد على مدى عقود ما أدى إلى خفض معدلات الإعالة وارتفاع نصيب الفرد من الدخل.