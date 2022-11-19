وزير خارجية الكويت: أسعار الطاقة تسير على وقع طبول الحرب

اعتبر وزير خارجية الكويت، الشيخ سالم الصباح، اليوم السبت، أن أسعار الطاقة العالمية "تسير على وقع طبول الحرب"، في وقت تشهد فيها أسعار النفط تقلبات مستمرة.

وجاءت تصريحات المسؤول الكويتي خلال مشاركته في منتدى حوار المنامة، الذي يحضره فيه عشرات من المسؤولين وصناع القرار والاقتصاديين والسياسيين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم.

وقال الشيخ سالم الصباح: "لا يمكننا التركيز على التغيرات المناخية بعيدا عن أمن الطاقة (..) فلنتحد بينما تستعد أسواق الطاقة للمستقبل.. أسعار الطاقة تسير على وقع طبول الحرب".

وأضاف المسؤول الكويتي أمام المنتدى المنعقد في العاصمة البحرينية والذي يحضره وزراء ومسؤولون أمنيون وقادة عسكريون وأكاديميون: "تخفيف التصعيد والحوار أمران حيويان".