رامز جلال في رامز عنخ آمون

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يطل الممثل الشاب رامز جلال في رمضان من خلال برنامج مقالب جديد يحمل اسم "رامز عنخ آمون"، ويهدف البرنامج لتشجيع السياحة في مصر، من خلال استضافة ثلاثين فناناً عربياً ومصرياً.