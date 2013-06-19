رامز جلال في رامز عنخ آمون

القاهرة - انتهى الفنان رامز جلال من تصوير برنامجه الجديد "رامز عنخ آمون"، ويدور البرنامج في إطار المقالب الذي عودنا عليها رامز السنوات الماضية، وتم استضافة ثلاثين فناناً خلال البرنامج المقرر عرضه في رمضان المقبل على قناة الحياة المصرية، ومن أبرز النجوم هيفاء وهبي، محمد هنيدي، نيللي كريم، إنجي علي، واللبنانية لاميتا فرنجية.
تم تصوير البرنامج خارج القاهرة، وتدور فكرة برنامج المقالب التي تميز بها رامز حول تنشيط السياحة في مصر، خاصة وهو القطاع الذي يسعى إليه المصريون لتنشيطه، أما المفاجأة فتكمن في أن يكتشف الضيف نفسه داخل مقبرة فرعونية ورامز جلال مومياء متحركة.