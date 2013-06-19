عدنان حمد يعلن رحيله عن النشامى

عمان- أكد العراقي عدنان حمد مدرب المنتخب الاردني لكرة القدم ان عقده انتهى مع الفريق الذي هزم سلطنة عمان على أرضه 1-صفر في التصفيات الاسيوية لكأس العالم 2014 الثلاثاء وتمنى التوفيق للمنتخب الذي تأهل الى جولة فاصلة أمام أوزبكستان.

لكن صلاح صبرة نائب رئيس الإتحاد الأردني للكرة أكد في وقت سابق لرويترز ان حمد باقٍ في منصبه قائلاً إن "حمد سيكون معنا في ملحق التصفيات الاسيوية".

وقال حمد في مؤتمر صحفي "أكملت مهمتي على أكمل وجه .. وهذا التأهل أهديه إلى الشعب الأردني وأتمنى له التوفيق والوصول إلى نهائيات كأس العالم."

واضاف المدرب الذي لم يكشف عن وجهته المقبلة "عقدي انتهى مع نهاية لقاء سلطنة عمان ... المنتخب الأردني بحاجة لجهاز فني جديد وأفكار جديدة لقيادته بالمستقبل."

وينتهي عقد حمد مع منتخب الأردن بنهاية شهر يونيو حزيران الحالي.

وسيخوض المنتخب الأردني الجولة الفاصلة أمام أوزبكستان صاحبة المركز الثالث في المجموعة الأولى وسيتأهل الفائز منهما لمواجهة منتخب من أمريكا الجنوبية على مقعد في نهائيات البرازيل 2014.