نيران سوريا تصل العراق

نقل أربعة جنود من الجيش النظامي السوري إلى مستشفى في شمال العراق بعد اصابتهم في اشتباكات مع مقاتلين معارضين قرب الحدود طالت نيرانها الأراضي العراقية، بحسب ما أفاد متحدث عسكري عراقي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفريق الركن محمد العسكري إن "أربعة جرحى من الجيش السوري نقلوا إلى مستشفى ربيعة" القريب من منفذ اليعربية الحدودي حيث تدور اشتباكات بين الجيش النظامي السوري وقوات معارضة منذ يومين.

وذكر المتحدث ان "نيران طرفي النزاع تصل إلى داخل الأراضي العراقية، لكننا لا نزال نمارس ضبط النفس، وقواتنا تقوم بحماية الحدود من الإرهابيين والمهربين، ولا وجود لطائراتنا في منطقة النزاع".

وتابع "لا علاقة لنا ولم تتدخل قواتنا بالنزاع".

واستعادت القوات النظامية السورية الجمعة معبر اليعربية الحدودي مع العراق في محافظة الحسكة (شمال شرق) بعدما كان مقاتلون إسلاميون سيطروا عليه في وقت سابق.