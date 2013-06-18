مخرج القشاش يراهن على حورية فرغلي

إرم (خاص) من أحمد السماحي

رغم كل الظروف السيئة التي تمر بها السينما المصرية حالياً، نظرا لعدم إستقرار الوضع السياسي، إلا إن هناك بعض الأفلام القليلة التي تعد على أصابع اليد الواحدة يتم تصويرها حالياً، ومن هذه الأفلام " القشاش" الذي دخل أبطاله البلاتوه منذ أيام قليلة.

إسماعيل فاروق مخرج فيلم القشاش أكد لـ (إرم) سعادته البالغة بالعمل في فيلمه الجديد الذى يعد أول فيلم يقوم بإخراجه لصالح شركة دولار فيلم نيوسنشري، و أول فيلم يخرجه بعيدا عن شركة السبكي التي قدم معها أفلامه الأخيرة (ابقى قابلني) و (ولاد البلد)، وما يضاعف سعادته أنه يقدم صورة جديدة و (حلوة) عن مصر.

اختفت مصر الجميلة يقول فاروق، بيد بعض أولادها الذين لا يعرفون قدرها وأهميتها العظيمة وتاريخها المشرف وأصالة أولادها وشهامتهم، وفي هذا الفيلم نحاول استعادة وتذكير الناس بتلك القيم، ووقوف المصريين بجوار بعضهم البعض في وقت الشدة، بغض النظرعن ديانتهم، أي نتحدث عن مصر الحقيقية التي يعرفها العالم العربي بهذه الصفات، والتي اختفت للأسف بعد ثورة 25 يناير.

وأضاف مخرج (القشاش) أن الفيلم تأليف محمد سمير مبروك، بطولة مجموعة كبيرة من النجوم والشباب منهم صلاح عبد الله، دلال عبد العزيز، حسن حسني، حنان مطاوع، حورية فرغلي، مروة عبدالمنعم ، مجدي بدر، محمد سليمان، محسن منصور، محمد علي، والفنان الشاب محمد فراج الذى سبق وقدم مجموعة من الأدوار البسيطة.

وفي هذا الفيلم يقوم بدور البطولة، وتدورأحداثه في إطار شعبى حول الحارة المصرية التي تتميز بالشهامة والنسيج المصري المتماسك، من خلال شاب مصري من منطقة شعبية يتهم فى قضية قتل ويهرب من العدالة، وفي الطريق يلتقى (بحورية فرغلي) التي تقوم بدور راقصة شعبية فتساعده على الهرب.

وصرح فاروق بأنهم انتهوا من تصوير حوالي 25% من الفيلم ، وخلال الفترة القادمة سيتم تكثيف التصوير، بعد انتهاء كثير من أبطاله من أعمالهم الدرامية التى ستعرض خلال شهر رمضان المقبل، خاصة أنه من المقررعرض الفيلم في عيد الفطر المبارك، علما بأن أماكن التصوير كثيرة في العمل حيث يتم التصوير في معظم محافظات مصر من أسوان إلى الأسكندرية مرورا بالفيوم وبني سويف، والمنيا والأقصر.

ويراهن فاروق على فريق عمل الفيلم من الممثلين خاصة الفنانة (حورية فرغلي) التي تقدم واحدا من أهم أدوارها حتى الآن، وستظهر في شكل جديد لم يعتاده الجمهور وكذللك محمد فراج.

حورية من جانبها أعربت عن سعادتها البالغة بدور الراقصة في فيلم (القشاش) رغم انشغالها حاليا بتصوير مسلسلها (بدون ذكر أسماء) تأليف وحيد حامد، خاصة أنها تقدمه لأول مرة خلال مشوارها الفنى القصير، وتتمنى أن تترك من خلاله بصمة لدى الجمهور.